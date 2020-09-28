İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yöneticiler ve öğrenciler temassız oyun oynadılar

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcıları, ziyaret ettikleri okulda öğrencilerle birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında temassız oyunlar oynadılar.


Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, müdür yardımcıları Cemal Turan ve Nail Yılmaz ile birlikte Lalapaşa ilçesinde bulunan okulları ziyaret etti. Okul ziyaretleri sırasında öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya gelen müdür Arpacı, yüz yüze eğitim görülen sınıflara girerek, derslere katıldı ve ayrıca okul bahçesinde temassız oyunlar oynayan öğrencilerle birlikte temassız oyun oynadı.


Lalapaşa Cumhuriyet Ortaokulu ziyareti sırasında Destekleme Yetiştirme Kurslarının yapıldığı sınıfları da ziyaret eden müdür Arpacı, öğrencilerle buluşarak iyi dersler temennisinde bulundu. Arpacı ayrıca, EBA Destek Noktasını ziyaret ederek, uzaktan eğitimle derslere katılan öğrenciler ile bir araya geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.