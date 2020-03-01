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Yunan askerleri almayınca 2 gün adada beklediler, yüzerek Türkiye'ye kaçtılar

Edirne’de Meriç Nehri’nden yüzerek Yunanistan’a giren bir grup mülteci, Yunan askerleri tarafından ülkeye alınmayınca 2 gün nehrin ortasındaki adada mahsur kaldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nden yüzerek Yunanistan'a giren bir grup mülteci, Yunan askerleri tarafından ülkeye alınmayınca 2 gün nehrin ortasındaki adada mahsur kaldı. Mülteciler, Türkiye topraklarına geçebilmek için buz gibi suda yüzdü.


Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıklamasının ardından mülteciler sınıra akın etti. Binlerce mülteci sınırı geçerken, bazıları da Yunanistan askerlerine yakalandı. Bir grup Afgan mülteci, Yunan askerleri tarafından ülkeye alınmayınca Meriç Nehri üzerinde bulunan adada 2 gün aç susuz kaldı. Aralarında soğuktan hastalananların da bulunduğu grup, Türkiye'ye dönebilmek için buz gibi suya girerek yüzmek zorunda kaldı.

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