Yunanistan Edirne Konsolosu Theocharidi Seyahat acentalarıyla buluştu

TÜRSAB Trakya BTK üyesi Seyahat Acentaları, Yunanistan Konsolosluğu yetkilileri ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

Yunanistan ve Balkan Ülkelerine tur düzenleyen Seyahat Acentaları'nın hazır bulunduğu toplantı da TÜRSAB Trakya Başkanı Orhan Çebi ve Yunanistan Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi birer konuşma yaptı.

Başkan Çebi, Yunanistan ile karşılıklı turizm hareketini arttırmak için projeler ürettiklerini, 2020 yılı içerisinde Yunanistan'ın farklı bölgelerine yapacakları infolar ile yeni destinasyonlar oluşturacaklarını söyledi. Bu konuda, Yunanistan Edirne Konsolosluğu yetkililerinin kendilerine verdikleri desteğin önemli olduğunu vurgulayan Çebi, “Trakya da yaşayanlar, vize konusunda seyahat acentalarından danışmanlık desteği aldıkları takdirde, daha sağlıklı bir süreç ile sonuca ulaşmış olurlar” dedi.

Yunanistan Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi ise konuşmasında, gerçekleşen toplantının önemli olduğunu belirtti ve seyahat acentalarının vize konusunda tüm eleştiri ve önerilerine açık olduklarını söyledi.

Theocharidi, “Acentalar grupları için bize ve VFS ye başvuru yapabiliyor. Evrakların eksiksiz ve istenilen kriterlerde olması için acentalar da gerekli hassasiyeti göstermeli. Biliyorum ki, Türsab üyesi seyahat acentaları da, vize konusunda en az bizim kadar dikkatli. Acentalar ile sık sık biraraya gelerek yaşadığımız sorunları paylaşmak bizleri de mutlu eder. Bu yüzden bu toplantı olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Konuşmaların ardından konsolos ve yardımcıları acentaların sorularına cevap verdi. TÜRSAB Trakya Başkanı Orhan Çebi bu hafta içerisinde Yunanistan Turizm Ateşesi Maria Rachmanidou ile İstanbul'da bir araya gelerek turizmde işbirliği için atılacak olan adımları konuşacakları açıklandı.