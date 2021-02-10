Yunanistan göçmenleri ölüme itti

Yunanistan askerlerince darp edildikten sonra yarı çıplak halde dondurucu soğukta Meriç Nehri'nin ortasına atılarak adeta ölüme terk edilen göçmenler, akıntıya kapılmak üzereyken son anda AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı. Göçmenler, yaşanan süreçte Türk güvenlik güçlerinin kendilerine gösterdiği insani muameleye teşekkür etti.

Savaştan kaçan ve Avrupa'ya gitmek için farklı yollar deneyen göçmenlerin, Yunanistan'da yaşadığı zulüm gözler önüne serildi. Yunanistan unsurlarınca darp edilen ve yarı çıplak bırakılarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderilen göçmenlerin yardımına, her zaman mazlumların yanında olan Türkiye Cumhuriyeti yetişti.

Donmak üzereyken kurtarıldılar

Edirne'nin Meriç ilçesinin Seremköy yakınlarında, Yunanistan askerlerince dövüldükten sonra Meriç Nehri'nden zorla Türkiye'ye gönderilen 4 kişilik göçmen grubu Meriç Nehri'nin ortasında mahsur kaldı. Göçmenler Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından botla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Donmak üzereyken kurtarılan göçmenlerden birinin yarı çıplak ve ıslanmış halde olduğu görüldü.

Göçmenlerden Türk güvenlik güçlerine teşekkür

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla hastaneye kaldırılan göçmenler tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri tamamlandıktan sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilen göçmenler, Türk güvenlik güçlerinin kendilerine gösterdiği insani muameleye teşekkür etti.