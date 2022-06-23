Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ elebaşının yeğeninin adliyedeki işlemleri sürüyor

Yunanistan'a geçmeye çalışırken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen ile birlikte yakalanan 5 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Yasa dışı yollarla Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilere yönelik yapılan incelemede aralarından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de olduğu ve beraberinde 5 şüphelinin FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. Sümeyye Gülen'in de olduğu 5 şüphelinin yapılan sorgulamanın ardından adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in kameralardan yüzünü sakladığı görüntülendi.