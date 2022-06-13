İhlas Haber Ajansı

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Yunanistan'dan itilen kaçak göçmenler vatandaş telefonuna yansıdı

Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen kaçak göçmenler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve merkeze Elçili köyleri güzergâhında çok sayıda Türkiye'ye geri itilen kaçak göçmenler yalın ayak ve eşyaları alınmış şekilde vatandaşlarının telefon görüntülülerine yansıdı. Göçmenler yollarda tehlike oluşturduğu da gözlemlenirken bazıları ise otostop çekti.


Öte yandan seyir halinde olan vatandaşın görüntülediği göçmenlerin kilometrelerce yolu yalın ayak yürüdüğü görüldü.

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