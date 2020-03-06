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Yunanistan'dan tepki çeken muamele

Edirne’den Avrupa’ya gitmek üzere sınırı geçen mültecileri yakalayan Yunanistan güvenlik güçleri, yaklaşık 100 göçmeni neredeyse çırılçıplak soyarak Türkiye’ye geri gönderdi.

Edirne'den Avrupa'ya gitmek üzere sınırı geçen mültecileri yakalayan Yunanistan güvenlik güçleri, yaklaşık 100 göçmeni neredeyse çırılçıplak soyarak Türkiye'ye geri gönderdi.


Avrupa hayaliyle Meriç Nehri üzerinden sınırı geçen yaklaşık 100 mülteci, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, yarı çıplak bir şekilde tekrar Türkiye'ye gönderildi. Türkiye tarafına zorla geçirilen mülteciler, sınırda Türk askeri tarafından alınarak, bölgedeki toplama alanlarına götürüldü. Burada mültecilere kıyafet, yiyecek ve içecek yardımı yapılırken, Yunanistan güvenlik güçlerinin yaptığı bu hareket ise tepki çekti.

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