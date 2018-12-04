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Yunanistan'ın gönderdiği kaçak göçmenler donarak öldü

Edirne’nin Meriç ilçesinde Yunanistan’ın geri gönderdiği 3 kaçak göçmen donarak ölmüş halde bulundu.

Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak göçmen donarak ölmüş halde bulundu.


Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ve Akçadam köylerinde, Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Yunan güvenlik güçleri tarafından kıyafetleri alınıp geri gönderdiği iddia edilen 3 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu.



Donarak öldüler


Göçmenlerin, ilk belirlemelere göre soğuktan donarak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Öte yandan, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin önemli bir geçiş noktası konumunda bulunan Edirne'nin Meriç ilçesinde, jandarma ekipleri ve hudut kartalları koordinesinde bu yıl içerisinde 18 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandığı öğrenildi.

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