Yurtdışı seçmenler sınır kapılarında oylarını kullanıyor

Edirne'deki sınır kapılarında yurt dışı seçmenler için yeniden sandıklar kuruldu. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanacak yurt dışı seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sınır kapılarındaki peronlarda oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda 90 numaralı peronda oluşturulan bölüme gelerek sıraya giren seçmenler, yapılan kontrollerin ardından oyunu kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy kullanılacak gümrük kapılarını daha önce belirlemişti. Edirne ve Trakya'nın diğer sınır kapılarında günler öncesinden hazırlıklar tamamlanmıştı. Kapıkule'nin yanı sıra Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Kırklareli'nin Dereköy sınır kapılarında da sandıklar kuruldu.

"Sınır Kapısı'nda sandık kurulması büyük kolaylık"

Almanya'dan gelen Gülizar Çal, Türkiye'ye girişte çok güzel duygular hissettiklerini belirterek, sınır kapısında sandık kurulmasının da büyük kolaylık sağladığını aktardı.

"Seçimler hayırlı uğurlu olsun"

Almanya'dan gelen Leyla Alacaoğlu, Türkiye'ye girişte her defasında çok duygulandıklarını ve seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Sınır kapılarında oy kullanma işlemi tatil günleri dahil olmak üzere 24 saat esasına göre 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.