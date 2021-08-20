Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili yaptığı açıklamada 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime başlanacağını ifade etti. Bu haber ise öğrencilerden sonra en çok velileri sevindirdi. Edirne'de ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar yüz yüze eğitime geçiş kararının hem çocukları hem de kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

“Okulların açılması bizim için de bir umut oldu”

İlkokula giden bir oğlu olduğunu söyleyen velilerden Sepil Şinikçi, “Oğlum arkadaşlarına, okula ve öğretmenlerine kavuşacağı için çok heyecanlı. Bu süreç hepimizi yıprattı. Maddi manevi ve ekonomik anlamda hepimizi yıprattı. Okulların açılması bizim için de bir umut oldu. Artık bu sürecin geçeceğini ve daha dikkatli olmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

“Mutlu ve heyecanlıyım”

Okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Demir Öz, “Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim kadar verimli olmadı. 1.5 yıl evde çok sıkıldım. Dışarı çıkmak okula gitmek istedim. Okullar başlayacak. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi göreceğim için mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerine yer verdi.

Demir Öz'ün annesi Aslı Öz, öğrencilerin salgında ara ara okula devam edebildiğini bu nedenle derslerinden geri kaldığını aktardı. Yüz yüze eğitim kararına sevindiklerini belirten Öz, "Çocukların okula giderek eğitim almaları daha verimli oluyor. İnşallah herkes için hayırlı olur" dedi.

Okulunu özlediğini ve yüz yüze eğitim kararına çok sevindiğini belirten Tuana Aklan ise, "Okula gidince ödevlerimi yapacağım. Aslında ödevlerimi bile çok özledim. Tabi okulda maske, mesafe ve hijyene uyacağım" dedi.

“Tüm eğitim çalışanları aşılanmalı”

Tuana Aklan'ın annesi Hülya Çoğ Aklan da, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin çok özen gösterdiğini ancak çocukların bazı konularda geri kaldığını anlattı. Türkiye'de aşılamanın çok fazla olduğunu dile getiren Aklan, tüm eğitim çalışanlarının da aşılanması gerektiğini ifade etti.

Çevrim içi eğitimin yüz yüze eğitim kadar yararlı olmadığını vurgulayan öğrencilerden İskender Hüseyinca, "En çok okul ortamını özledim. Okuldaki arkadaşlarımla eğlendiğimiz zamanları özledim. Dersleri öğrenciler olarak sevmesek de dersleri de özledik" dedi.