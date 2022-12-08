Zabıta meyve sıkma makinesine el koyunca ürünlerini yerlere saçtı

Vatandaşlar ise büyük tepki gösterdi.

Olay, Edirne Talatpaşa Mahallesi Saraçlar Caddesi üzerinde yaşandı. Meyve satan seyyar satıcının çevresinde Edirne Belediyesi zabıta ekipleri toplanarak, tezgahtaki meyve sıkma makinesine el koydu. CHP'li Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcının tezgahta bulunan meyve sıkma makinesine el koyduğu esnada yaşanan duruma sinirlenen seyyar satıcı Eren Mandacı ise meyveleri yere döktü. Çevredeki vatandaşlar ise zabıtaya büyük tepki gösterdi. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri seyyar satıcı Mandacı'yı sakinleştirmeye çalıştı.

“Müdüre gidiyoruz, bize yerinde olmadığı söyleniyor”

Yaşanan durma sinirli olduğunu ifade eden Eren Mandacı, “Evden çıktım, bankaların orada durdum. Benim sıkma makinemi aldılar. Bu üçüncü oluyor. Bu makinenin fiyatı 3 bin lira civarında. Biz ne yiyelim, taş mı yiyelim. Bize yer göstermiyorlar. Müdüre gidiyoruz, bize yerinde olmadığı söyleniyor. Bizi caddenin en aşağısına atıyorlar. Herkese yer veriyorlar, bize göstermiyorlar" diye konuştu.