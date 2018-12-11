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Zabıtadan fiyat ve gramaj denetimi

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin uğrak yeri olan ciğerci, köfteci ve dönercilerde fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.


Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimlere ciğer, köfte ve döner satışı yapan lokantalar ile devam etti. Özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin uğrak noktalarında yer alan lokantalarda yapılan denetimlerde gramaj ve fiyat listeleri kontrol edildi.


6502 Sayılı Tüketici Kanunu gereği yaptıkları denetimlere devam ettiklerini belirten ekipler, bugüne kadar yapılan denetimlerde gramaj konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Lokantalara yönelik yapılan denetimlerde tüm iş yerlerinin sattıkları ürünlerin gramajlarına özen gösterdiklerini belirten ekipler, fiyat listesi bulunmayan lokantalara da uyarılarda bulunduklarını söyledi.

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