Zabıtalara öfke kontrolü eğitimi

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görev yapan personele 'Zabıtalarda Öfke Kontrolü ve Etkili İletişim' konularında hizmet içi eğitim verildi. Psikolog Buse Başköylü tarafından verilen eğitimde zabıtaların yaşadıkları ve yaşayabilecekleri durumlar karşısında öfke kontrollerini nasıl sağlanması gerektiği ve stres anında stresle nasıl başa çıkması gerektiği anlatıldı.

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün bünyesinde gerçekleştirilen Edirne Akademi'de Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personeline hizmet içi eğitim verildi. Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde Psikolog Buse Başköylü, Öfke Kontrolü ve Etkili İletişim konusunda önemli bilgiler vererek, farkındalık oluşturdu.

Öfke kontrolü eğitiminin amacının bireylerin öfkelenmesine yol açan süreçleri anlamalarını sağlayarak davranışlarını izleme ihtiyacı konusunda farkındalık uyandırmak olduğunu ifade eden Psikolog Buse Başköylü, “Öfke kontrolü ile ilgili teknikleri öğrenmek, kişilerin hem kendi özelliklerini, hem çevresel özellikleri fark edip, kendilerini kontrol etme konusunda teknik donanım kazandırır. Biz bu eğitimle Zabıta Müdürlüğünde görevli personele yaşadıkları ve yaşayabilecekleri durumlar karşısında öfke kontrollerinin sağlanması ve stres anında stresle başa çıkma becerisini kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.