İhlas Haber Ajansı

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Zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Edirne’de polis ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada 17 adet fişeklenmiş toplam 38,53 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 930 lira ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada 17 adet fişeklenmiş toplam 38,53 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 930 lira ele geçirildi.


Uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikametine gelen şahıslara uyuşturucu madde kullandırdığı bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şahsın evinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 17 adet fişeklenmiş toplamda 38,53 gram gelen esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 930 lira ele geçirildi.


Yapılan operasyon sonucu Uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikametine gelen şahıslara uyuşturucu madde kullandırdığı belirlenen şahıs gözaltına alındı.

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