İhlas Haber Ajansı

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10 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da 10 suç kaydı bulunan ve yaptığı hırsızlık sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da 10 suç kaydı bulunan ve yaptığı hırsızlık sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, il merkezinde farklı tarihlerde 4 ayrı adreste meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, şüphelinin 7'si hırsızlık olmak üzere 10 suç kaydı bulunan E.T. (23) olduğunu tespit edildi. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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