10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı, aşağıdaki vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, caddede yürüyen bir adamın üzerine düştü. Olayda kadın hayatını kaybederken, üzerine düştüğü adam ise ağır yaralandı.

Olay, kentin en işler yerlerinden olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10'uncu katta bulunan bir kafenin terasında oturan yabancı uyruklu kadın, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı. Hızla aşağı düşen kadın, o sırada caddede yürüyen vatandaşlardan V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her ikisi de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ve şahıs, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adamın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.