11 yaşındaki çocuğa ‘Epilepsi pili' ameliyatı yapıldı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ilk defa epilepsi pili operasyonu gerçekleştirildi. Bingöl'den gelen ve 1 yaşından beri epilepsi hastası olan 11 yaşındaki çocuk, günde 5 defa ilaç kullanmasına rağmen nöbetlerin devam etmesi sonucu Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine yönlendirildi. Burada gerekli kontrollerin yapılmasının ardından hasta, doktorlar tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından çocuğa Vagal Sinir Stimulasyonu (VNS) (epilepsi pili takılması) cerrahisi uygulandı. Kısa sürede normal yaşamına dönen çocuğun kısa süre içerisinde taburcu olması bekleniyor.

Hastanın Bingöl'den hastaneye başvurduğunu belirten Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selman Kök, “Hastamız bir yaşından itibaren epilepsi tanısı var şuanda kendisi 11 yaşında. 5 adet ilaç kullanmasına rağmen günde 4-5 defa nöbetleri oluyor. Hastamıza epilepsi pili takılması cerrahisi uygulandı. Bu ameliyatı hastanemizde ilk defa uyguladık. Bu sayede hastalarımız şehir dışına gitmek zorunda kalmayacaklar. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde bu ameliyatları başarı ile uygulamaktayız. Hastamız normal yaşamına döndü” dedi.