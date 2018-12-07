118 yıllık çeşmenin kurşun ve bakırları çalındı

Elazığ'da 2. Abdülhamid Han'ın yaptırdığı 118 yıllık 'Çahpur Çeşmesi'nin kurşun ve bakırları çalındı. Jandarma ekipleri yaptığı çalışma ile çalınan malzemeleri bulurken, şüpheliyi de yakaladı.

Olay, tarihi Harput Mahallesi su yolunda bulunan 'Çahpur Çeşmesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 118 yıllık çeşmenin 15 bin TL değerindeki kurşun ve bakırları çalındı. Hırsızlığı fark eden belediye personeli durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli A.B., MOBESE kameraları tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şüphelinin çaldığı bakır kaplamalar bulunarak belediye yetkililerine teslim edildi.

Harput'un tarihi mirasını canlandırmak için Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından projelendirilen 19. yüzyıla ait 2. Abdülhamid Han'ın yaptırdığı Çahpur Çeşmesi'nde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine yönelik kazı ve sondaj çalışmaları yapılmıştı.