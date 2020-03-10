İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ’da 3 gün arayla iki farklı girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı hırsızlıktan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da 3 gün arayla iki farklı girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı hırsızlıktan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre,kent merkezinde 3 gün arayla 2 eve giren hırsızlık şüphelisi bin 170 TL para çaldı. Hırsızlık olaylarının İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şubesi'ne bağıl Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin daha önce 13 ayrı suçtan kaydı bulunan C.D. olduğu belirlendi. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.