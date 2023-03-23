Öz, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak AK Parti Karakoçan İlçe Başkanı Ülküşan Özdemir, Kadın Kolları Başkanı Perihan Yaşar, Gençlik Kolları Başkanı Harun Görgülü, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Tayyip Akbulut ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Hasan Murat Öz, daha sonra Baskil ilçesine geçerek Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, Gençlik Kolları Başkanı Murat Öztekin ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Teşkilat mensuplarıyla seçim sürecine ilişkin istişarelerde bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Hasan Murat Öz, ‘'14 Mayıs seçimleri ülkemiz adına bir dönüm noktası olacaktır. Bugün her zamankinden daha kararlıyız, daha inançlıyız. Arkamızda millet davası olan memleket davası olan, kalkınma davası olan AK davaya gönül vermiş, bu davaya yürekten bağlı bir millet ve güçlü bir gençlik var. Gençlerimizden maziden atiye kurulan köprüyü iyi anlamalarını istiyoruz. İnanıyorum ki milletimizin 14 Mayısta vereceği kararla, Türkiye'miz aydınlık yarınlara ulaşacaktır, daha müreffeh bir geleceğe yol alacaktır. Bizim en büyük gayemiz, milletimize, memleketimize, davamıza hizmet etmektir, daha çok gönüller kazanmaktır. Gözümüz daima atide olacaktır ve memleketimizin her karışına daha fazla hizmet gelmesi için canla başla gayret göstereceğiz'' dedi.