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15 metrelik kuyuya düşen gebe inek kurtarıldı

Elazığ’da 15 metre derinlikteki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik süren çalışma ile kurtarıldı.

Elazığ'da 15 metre derinlikteki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik süren çalışma ile kurtarıldı.


Olay, Baskil'in Kuluşağı Köyü Kuzucuk mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayvancılıkla uğraşan Orhan Atay, ineklerini otlamak için mezraya çıkardı. Bu sırada ineklerden gebe olanı 15 metrelik su kuyusuna düştü. Kuyudaki buz tutan suyun içinde mahsur kalan inek için sahibi Atay, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, kuyunun üzerine sistem kurdu. Bir itfaiye eri aşağı inerek halatı hayvana bağladı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası inek kurtarıldı.

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