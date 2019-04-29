15 Temmuz gazilerine “Devlet Övünç Madalyası”

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan Elazığlı 2 gaziye "Devlet Övünç Madalyası" verildi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY'nin gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde Elazığlı İlhami Mutlu Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığının önünde, İdris Kaya ise İstanbul'da Boğaz köprüsünde yaralandı. Aile,Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ile birlikte gaziler ve aileleri Vali Çetin Oktay Kaldırım'la bir araya geldi.Gazilere Vali Kaldırım tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle uygun görülen “Devlet Övünç Madalyası”verildi.

Gaziler ve aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Kaldırım, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerinin yanında olduğunu vurguladı.