15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda bakım onarım çalışmaları

15 Temmuz Spor Salonunun zarar gören tribün koltuklarının bakım onarım işlemleri, tesis içerisindeki bazı alanlarda boyama işlemleri, deprem ve yoğun kış şartlarından etkilenen dış cephe ve çatı oluklarının onarımına başlandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Elazığ'ımızı ‘Spor Şehri' olarak anılması için her gün aralıksız şekilde çalışıyoruz. Tesislerimizde, sporcularımızın daha iyi ve kaliteli antrenman yapmaları için bakım -onarım işlemlerini yapıyoruz. Farklı branşların bir arada çalışması için eklemeler yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bu sene içerisinde İlimiz Türkiye Şampiyonalarına, Grup, Bölgesel ve Yarı Final müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin her yerinden sporcularımızı, antrenörlerimizi ve idarecilerimizi ağırladık. Sporla yaşayan bir şehir olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Dün Bakanlığımızda atılan Elazığ tarihinin en büyük toplu yatırım protokolü ile artık ilimiz muhteşem tesislere kavuşacağı için heyecan içerisindeyiz. Buradan bu protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.