15 Temmuz Spor Salonu'nda bakım onarım çalışmaları sona erdi

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Spor Salonu'nda bakım onarım ve yenileme çalışmaları sona erdi.

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde inşa edilen 15 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan bakım onarım ve yenileme çalışmaları sona erdi. Çalışmalar çerçevesinde zemin, tribün, koltuklar ve dağcılık branşı için speed, lider ve boulder disiplinleri tırmanma duvarı inşa çalışmaları tamamlandı. Bakım onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanan spor salonu yeni sezon için hazır hale getirildi. Aynı zamanda salon bahçesinde ayrıca inşa edilen portatif havuz da yaz aylarında bölgeye hizmet edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin doğu yakasında yer alan 15 Temmuz Spor Salonunda bakım onarım çalışmalarını bitirdik. Yaptığımız çalışmaların haricinde, Atatürk Stadyumu'nun da yıkılmasıyla birlikte antrenman yapılabilecek bir alanı olmayan dağcılık branşı için de üç disiplinde tırmanma duvarı yaptık. Yenilediğimiz salonda zemin, tribün koltukları, yalıtım ve tırmanma duvarları ile birlikte işlerimizi tamamladık" denildi.