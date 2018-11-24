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15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu

Elazığ’ın Palu ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla 8 yerinden vurarak yaraladı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla 8 yerinden vurarak yaraladı.


Olay, ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi 15. Sokak'ta bulunan Hacı Z'ye (34) ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Hacı Z. ile 15 yaşındaki oğlu İ.Z. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmada, İ.Z. babasının ruhsatlı tabancasını alarak 8 el ateş etti. Baba Hacı Z. kolundan ve bacaklarından yaralandı. Yaralı baba, telefonla sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı, ardından Elazığ'da bir hastaneye sevk edildi.


Şüpheli ise silahla birlikte kaçtı.

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