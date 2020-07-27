15 yıldır taşıdığı böbrek taşlarından 2 saatlik operasyonla kurtuldu

Elazığ'da 15 yıldır böbrek taşları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 45 yaşındaki Özkan Aydın, kapalı yöntemle gerçekleştirilen 2 saatlik başarılı bir operasyonla taşlardan kurtuldu. Aydın, ayrıca operasyon sonrasında sol böbreğinin çift kanala sahip olduğunu öğrendi.

15 yıldır böbrek taşları nedeniyle sıkıntı çeken 2 çocuk babası Özkan Aydın, bu süre zarfında birçok hastanede tedaviye gitti ancak sadece kanala düşen taşları alınabildi. Son bir haftadır şikayetleri artan Aydın, tavsiye üzerine Medical Park Elazığ Hastanesi Üroloji Bölümü'nde Op. Dr. Kadir Yıldırım'a başvurdu. Hastanede yapılan tahlil ve tetkiklerde Aydın'ın sol böbreğinde çift kanal olduğu tespit edildi ve tedavisine başlandı. Perkütan nefrolitotomi operasyonu (Kapalı böbrek taşı ameliyatı) ile Aydın, taşlardan kurtularak 3 günde sağlığına kavuşup taburcu oldu.

15 yıl boyunca böbrek sancıları çektiğini anımsatan Özkan Aydın, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, “15 yıldır böbrek taşları ile ilgili şikayetlerim vardı. Son bir haftadır hastane hastane dolaşıyorum, kimse bu ameliyatı yapamadı. Gittiğim doktorlar hep Kadir beyi önerdiler. Biz de kendisine başvurduk. Kadir bey ameliyatımız yaptı. Gayet iyi geçti, memnunum. Ağrım, şikayetim hiçbir şekilde yok, sevinçliyim. Ben daha önce de ameliyat oldum. Ancak sadece kanala düşen taşlarımı alabildiler, böbrektekileri alamadılar. Ama Kadir hoca, hem kanaldaki hem de böbreğimdeki taşları temizledi. Allah'a çok şükür, şimdi rahatım, ağrım da yok. 3 günde eski sağlığıma, ağrısız hayatıma döndüm diyebilirim” dedi.

Hasta hakkında genel bilgileri paylaşan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kadir Yıldırım ise “Özkan bey kliniğimize sol yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Eskiden beri devam eden şikayetleri mevcuttu. Hastanın yapılan tetkiklerinde sol böbreğinde en büyüğü yaklaşık 4 santimetre olmak üzere çok sayıda taşı olduğunu tespit ettik. Hastanın tomografisi ise anormal böbrek izlenimi uyandırmıştı. Ameliyat sırasında yaptığımız kameralı ve ilaçlı görüntülemeler sırasında böbrek kanalında ‘çift sistem' dediğimiz çift üreter orifisi'sinin olduğu, böbrekten iki ayrı böbrek kanalının çıktığını ve bunların idrar torbasına ayrı ayrı döküldüğünü gördük. Tabi bu durum bizler açısından teknik olarak yapılan cerrahiyi zorlaştırdı. Ancak gayet başarılı bir şekilde hastaya ‘perkütan nefrolitotomi' ameliyatı yapıldı ve taşları çıkarıldı. Hastamız bugün itibariyle şifa ile taburcu edildi” diye bilgi verdi.