16 şehri birbirine bağlayan 'Fırat'ın gerdanlığı' Kömürhan Köprüsünü 7 milyondan fazla araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin 2 Ocak 2021 düzenlenen törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Eyfel Kulesinde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsünün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu kaydedildi. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2 buçuk kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımını daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleştiren köprü, zaman ve akaryakıttan tasarruf edilmesini sağlayarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Kömürhan Köprüsünün hizmete açıldığı 2 Ocak 2021'den bu yana 7 milyon 250 bin aracın kullandığı öğrenilirken, sürücüler ise memnuniyetlerini dile getirdi. Erzurum'dan geldiğini ve yolun önceki halini bildiğini dile getiren sürücülerden Mehmet Karaoğlu, ''Bu yolda ilk defa 2019 yılında öğrencilik yıllarımda geçmiştim. Burada dinlenme tesisi ve lokantalar vardı hala var. Özellikle bu bölgede dikkatimizi çeken şey ise 2-3 tane kazaya denk gelmiştik. Hem Erzurum'dan gelirken hem de Malatya'dan dönerken şahit olduk. Allah, devletimize zeval vermesin. Son 2-3 senedir yollarımız mükemmel. Güzel bir seyahat gerçekleştiriyoruz, çok da memnunuz. En azından ölümlü, yaralanmalı, maddi hasarlı kazaların önüne geçildi” dedi.