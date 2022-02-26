16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü ışıklandırmasıyla görsel şölen sunuyor

Dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan Kömürhan Köprüsü, rengarenk ışıklardırmasıyla eşsiz görüntüler oluşturuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli, geçen yıl Ocak ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü'nün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu kaydedildi. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan Elazığ-Malatya arasındaki köprü, gece ışıklandırması ile İstanbul'daki köprüleri aratmadı. Rengarenk ışıklara bürünen köprü, eşsiz görüntüler oluşturdu. İzleyenlerin mest olduğu o kareler, İHA ekini tarafından dron ile görüntülendi.

Vatandaşlardan Salih Baştaş, “Kömürhan Köprüsü, doğu ile batı birbirine bağlıyor. Devletimiz var olsun, burayı tünel ile birlikte yaptı. Ulaşımda kesinlikle bir aksaklık yok. Devletimiz bu tür eksikleri tamamen gideriyor. Burada her türlü imkan sağlanıyor. Görüldüğü üzere köprümüzde muazzam bir şekildedir. Bakıldığı zaman buranın bir doğu şehri olduğu söylemeyince bilemiyorlar. Gelip buraları görmek lazım. Köprümüzün güzelliği burada başka bir olay oldu” dedi.