17 günlük kısıtlama başladı, Elazığ sessizliğe büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bugün saat 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamada cadde ve sokaklar zorunlu olarak çıkanların dışında boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kontrol noktaları kurarak hem sabit hem de devriye şeklinde uygulamaya geçti. Gün boyu yoğun olan kentte iftar saatiyle birlikte başlayan kısıtlamayla ilgili denetimlerin 17 Mayıs Pazartesi sabahına kadar sürekli devam edeceği ve kısıtlama kararına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı aktarıldı.