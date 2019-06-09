17 katlı inşaatın çatısında yangın

Elazığ'da 17 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Olay, Ataşehir Mahallesi Ulubey Caddesinde bulunan 17 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı inşaat halinde olan binanın çatı katında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yangın yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, müdahale etti. Yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Öte yandan yangın ve dumanlar kentin bir çok noktasından görüldü.