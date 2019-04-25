18 yaşındaki kız, babasının tabancası ile kendini vurdu

Elazığ'da 18 yaşındaki kız çocuğu, emekli emniyet amiri babasının beylik silahı ile kendini vurdu. Genç kız ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Acemgülü Sokak'ta bulunan 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan sebepten dolayı, 18 yaşındaki İ.N.Ç., emekli emniyet amiri babası M.Ç.'nin babasının beylik silahı ile göğsüne ateş etti. Aile evdeyken gerçekleşen olayda genç kız ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kız ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı.