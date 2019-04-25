İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

18 yaşındaki kız, babasının tabancası ile kendini vurdu

Elazığ’da 18 yaşındaki kız çocuğu, emekli emniyet amiri babasının beylik silahı ile kendini vurdu.

Elazığ'da 18 yaşındaki kız çocuğu, emekli emniyet amiri babasının beylik silahı ile kendini vurdu. Genç kız ağır yaralandı.



Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Acemgülü Sokak'ta bulunan 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan sebepten dolayı, 18 yaşındaki İ.N.Ç., emekli emniyet amiri babası M.Ç.'nin babasının beylik silahı ile göğsüne ateş etti. Aile evdeyken gerçekleşen olayda genç kız ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kız ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.