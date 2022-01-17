18 yıllık cinayetin yasak aşk nedeni ile işlendiği iddia edildi

Elazığ'da, kayıp ilanı verilen ve 18 yıl sonra yeniden açılan dosyanın ardından cinayete kurban gittiği belirlenen şahsın, yasak aşk nedeni ile öldürüldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs 2003'te merkez Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ruhi Canpolat (38) hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu. Şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten şüphelenerek dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda A.Ş., T.Ş., C.Ş., A.S., M.Ş., S.K., H.H.S., C.S., E.B. olmak üzere 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 9 şüpheliden C.Ş., A.Ş. ve T.Ş. tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakıldı.

Ruhi Canbolat'ın eşi A.Ş. sorgusunda, eşinin T.Ş. ile yasak ilişki yaşadığını öğrenip kendisini ve T.Ş.'yi tehdit etmeye başladığını, kendilerinin de plan yaparak eşini öldürdüklerini söyledi. A.Ş., 19 Mayıs 2003'te yasak aşk yaşadığı T.Ş.'nin ağabeyi C.Ş.'nin evlerine gelip divanın altına saklandığını, Ruhi'nin işten geldikten sonra ortaya çıkıp bıçaklayarak öldürdüklerini ifade etti. Cesedi bir gün evde tuttuklarını belirten A.Ş. sonraki gün C.Ş.'nin motosiklet sepetinde cesedi götürdüğünü aktardı. A.Ş.'nin olaydan iki gün sonra eşi hakkında kayıp bildiriminde bulunduğu öğrenildi.