2 bin rakımda doğal "bal" bereketi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan 2 bin 350 rakımlı Hazar Baba Dağı'nın 2 bin rakımında kurulan arıcılar, bu yıl mevsim şartlarının elverişli olması nedeniyle bin ton civarında bal hasadı yaptı. Geçtiğimiz yıl 300 ton bal hasadının yapıldığı kentte, bu yıl rakamın bin tona çıkması arıcıları sevindirdiği kadar sektörün de ilerisi için önemli bir gelir oldu.

Bin 100 arıcı ve 120 bin kovanın bulunduğu Elazığ'da bal sağım sezonunun büyük bir bölümü tamamlandı. Sağım işleminde dolu petekler kovandan alınırken, arılara kış mevsiminde yetecek kadar bal bırakıldı. Bir çok arıcının tercih ettiği zengin bitki türünün bulunduğu 2 bin 350 rakımlı Hazar Baba Dağı'nın, 2 binli rakımına yerleştirilen kovanlarda da sağım yapılarak toplanmaya başladı. Organik olarak elde edilen ballar, sağım işleminin ardından paketlenerek sofralara sunulmak üzere hazır hale getirildi. Bu yıl hem yağışların yoğun hem de mevsimin istenildiği gibi olması nedeniyle geçtiğimiz yıl 300 ton hasat yapılan bal miktarı bin tona yükseldi. Bin ton bal hasadının yapılması arıcıların ve sektörün yüzünü güldürdü.

Arıcılar, son yılların en iyi sezonunu geçirdi

Hazar Baba Dağı'nın 2 bin 100 rakımlı eteklerinde olduklarını anımsatan arıcılardan Yusuf Kapan, “Kapan ailesi olarak bin 500 civarında kovanımız mevcut. Tamamen organik bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl çok düşük bir verim vardı. Fakat bu yıl için rekolte bayağı yüksek. İyi bir sezon geçirdik. Tabi bu ürettiğimiz organik balları, petek süzme ve kara kovan olarak pazarlamaktayız. Bulunduğumuz bölge çoğunluk keven bitkisinden oluşuyor. Diğer bitkiler ise kekik kökenli. Son birkaç yılın en iyi sezonuydu. İyi bir verim elde ettik. 2018 yılında bir kovan kendi kışlık balını çıkaramazken bu sene kovan başına ortalama 15 kilogram bal üretimi gerçekleştirdik ve tamamen organik. Hiçbir katkı yok” dedi.

Katkısız doğal bal

Bu yıl verimin çok güzel olduğuna değinen aynı aileden Mücahit Kapan ise, “Bu sene verim çok güzeldi. Memnun kaldık. Burada ağırlık olarak keven bitkisi var. Bunun dışında kekik, sütleğen, kenger ve daha değişik bitkiler var. Arı bunlardan istifade ediyor. Neticesinde çok lezzetli bir bal çıkıyor. Dünyada sıralamada kalite olarak 5'inci. Aynı zamanda üniversitede kalite testide yapıldı. Herhangi bir katkı olmadığı yönünde sağlam sonuçlara ulaşıldı. Biz halkımıza öneririz. Geçen sene çok düşüktü. Kovan başı 1-2 kiloydu. Bu sene 15 kilogram civarı aldık. Tabi kovana göre değişebiliyor. Ama çok şükür güzel, verimli bir seneydi. İnşallah seneye de böyle olur” diye konuştu.

"Sektör için olumlu bir gelişme"

2018 yılında iklim şartları nedeniyle verimin düşük olduğunu anımsatan Elazığ Arıcılar Birliği Başkanı Fırat Canbay, “2019 yılı tahminlerimizin üzerinde bir iklim koşulları oluştu. Sektör için çok olumlu bir gelişim sağlandı. Bu olumlu gelişim bizim rekolteye de olumlu olarak etki yaptı. Geçen yıl kovan başı 3 kilogram olurken bu yıl 15 kilograma kadar bal elde ettik. 2018 yılı verilerini baz aldığımız zaman çok ciddi bir rakama ulaştığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Arıcılığın sürdürebilirliği konusunda çok iyi bir verim olduğunu anımsatan ve rekoltenin ortalama bin ton civarında olduğuna da değinen Canbay, "En yoğun gezgin arıcının yer aldığı ve bin 100 aktif arıcının yoğunluklu olarak kullandığı Hazar Baba Dağı, bu manada çok ciddi rekolteye sahip. Özellikle doğal bir unsura sahip. Yerleşim alanlarından uzak. İklim koşulları elverişli gittiği takdirde çok ciddi verimlere ulaşmaktayız” şeklinde konuştu.