2 çocuk babasından 10 gündür haber alınamıyor

Elazığ'da 10 gün önce evinden çıkan 2 çocuk babası 43 yaşındaki Murat Avcı'dan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde yaşayan ve esnaf olan 2 çocuk babası Murat Avcı, 10 gün önce evden çıktıktan sonra eve dönmedi. Bunun üzerine ailesi Murat Avcı'yı aramaya başladı. Cep telefonu da kapalı olan Avcı'ya ulaşamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekipler, 10 gündür kayıp olan Avcı'yı bulmak için çalışma başlattı.

Ağabeyi Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Kardeşim 10 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alamadık. Hiçbir sorunu yoktu. Durumu emniyete bildirdik ama henüz bulunamadı. Hayatından endişe ediyoruz. Kardeşimin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Murat Avcı'nın en son evden çıkışı, oturduğu binanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.