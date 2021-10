2 doz aşı hayatta tuttu, 89 yaşındaki Firdevs nine koronayı hafif atlattı

Elazığ'da koronavirüse yakalanan 89 yaşındaki Firdevs nine 2 doz aşısını olduktan sonra yakalandığı hastalığı daha kolay atlattı. Aşı olmayanlara çağrıda bulunan Firdevs nine, "Aşı olmayanlar hiç beklemesinler hemen aşı olsunlar" dedi.

Elazığ'da yaşayan 89 yaşındaki Firdevs Parlak, korona virüse yakalandı. Firdevs nine evinde otururken şiddetli öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeni ile çocukları tarafından Elazığ Mediline Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan Firdevs nine, yaptırdığı 2 doz aşı sayesinde hastalığı hafif atlattı. Korona virüs hastalığının öksürük ile başladığını aktaran 89 yaşındaki Firdevs Parlak, “3-4 gün evde kaldım ondan sonra hastalığım günden güne ağırlaştı. Nefes zorluğundan ziyade baş ağrısı çok oldu. Çok şükür şimdi iyiyim. Aşı olmayan vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Bu elden gelen bir şey değil Allah'tan gelen bir hastalıktır. Doktorlarımız benimle çok ilgilendi, herkesten Allah razı olsun. İlk başlarda sıkı bir öksürük oldu, 2-3 gece öksürükten yatamadım. Oğlana söyledim, kendilerinin de öyle olduğunu söyledi. Baş dönmesi de olunca yıkıldım. Aşı olmayan vatandaşlar olsunlar. Ben oldum diye bu şekilde hafif atlattım Allah'a çok şükür. Herkes aşısını olsun. Aşının ne zararı var? Baş dönmem olmasaydı korona olduğumu bilmeyecektik. Aşılarımı olmasaydım şimdi belki de bu dünyada olmayacaktım. Aşı olmayanlara her gün kızıyorum. Neden olmuyorlar, ne zorluğu var ki olmuyorlar? Ben iki doz aşı oldum, aşı olduğumu dahi hissetmedim. Aşı olmayanlar hiç beklemesinler hemen aşı olsunlar. Aşı olsunlar ki millet de rahat etsin” diye konuştu.

"Aşı olduk diye her şey serbest anlamına gelmemelidir"

Firdevs nine erken geldiği için tedavisi konusunda en ufak bir sıkıntı yaşamadıklarını aktaran Elazığ Mediline Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Mustafa Cihangiroğlu, "Tedavisini başarıyla tamamladık. Burada verdiğimiz ilaçların yanında teyzenin de olabildiğince soğukkanlı ve panik olmaması önemliydi. Hastaların tedbirli olmasının yanında tedavi takip açısından sağlık kuruluşlarına zamanında başvurmaları çok önemlidir. Özellikle yaşlı hastalarımız çok çekinerek geliyorlar. Bu tür hastaların tedavilerinin erken zamanda yapılması hayat kurtarıcı olacaktır. Bu konuda rica ediyoruz, lütfen sağlık kuruluşlarına başvurmakta çekinmesinler. Aşı yüzde yüz koruyucu olmamakla birlikte, bu tür hastaların daha hafif geçirmesinde en büyük etkendir. Biz yine tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Aşı olduk diye her şey serbest anlamına gelmemelidir. Her şeyden önemlisi de virüse yakalandıktan sonra panik olmamak ve gereken neyse onun yapılması hususunda sağlık kuruluşlarına başvurmaktır" şeklinde konuştu.