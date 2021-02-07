2. Lig: Elazığspor: 0 - Karabükspor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında TY Elazığspor, evinde K. Karabükspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sedat Etik, Erdem Değirmenci
Elazığspor: Okan Aytekin, Cihan Canpolat (Selim Enes dk. 69), Kadir Bekmezci, Muhammed İldiz (Görkem dk. 82 ?), Cengizhan Akgün, Hebat Alan, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Hasan Ekici (Cihan Aslan dk. 82 ?), Eren Çinkılınç, Yusuf Ensar Poyrazlı (Fırat dk. 65)
Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Sezer Gündüz, Tevfik Çağan Emanet (Ahmet Yusuf dk. 82 ?), Emre Eser, Serkan Sıkılmaz (Furkan Övün dk. 81 ?), Doğukan Sabih Toksöz, Ali Kemal Yılmaz (Furkan Erdağı dk. 82 ?), Ömer Faruk Yaylacı, Ömer Faruk Yılmaz (Hasan Fehmi dk. 84), Cihan Aydın, Ömer Çelik
Goller: Serkan (dk. 57), Doğukan (dk. 90+6) (Karabükspor)
Kırmızı Kart: Ömer Faruk Yaylacı (dk. 90+7) (Karabükspor)
Sarı Kartlar: Cihan Canpolat, Hasan, Eren (Elazığspor), Emre Eser, Ahmet Yusuf, Doğukan (Karabükspor)