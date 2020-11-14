2. Lig: Elazığspor: 0 - Kırklarelispor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında T. Y. Elazığspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Erhan Kutlu, Mehmet Mithat Levent, Mehmet Şengül
T. Y. Elazığspor: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Ömer Faruk Aydemir, Murat Ceylan (Cihan Canpolat dk. 77), Ömer Yıldız, Cengizhan Akgün, Hebat Alan, Tufan Kelleci, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Yusuf Ensar Poyrazlı (Cihan Aslan dk. 70)
Kırklarelispor: Umut Kaya, Serkan Sözmen, İbrahim Sürgülü, Görkem Bitin, Atakan Arslan (Muhammet Sercan dk. 79), Yunus Emre Yalçın (İsmail dk. 68, Arda Hilmi dk. 89), Mert Sinan Pekesen, Hamza Özdemir, Emre Balkı (Kubilay dk. 68), Davut Babur, Berkan Burak Turan
Gol: Emre (dk. 34) (Kırklarelispor)
Kırmızı Kart: Murat Ceylan (dk. 89) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Yusuf Ensar, Cengizhan, Ömer Yıldız, Ömer Faruk, Kadir (Elazığspor), Berkan Burak (Kırklarelispor)