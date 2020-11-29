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2. Lig: Elazığspor: 0 - Pazarspor: 3

Misli.

com 2. Lig 3. Grup'un 12. haftasında T.Y. Elazığspor, evinde karşılaştığı Pazarspor'a 3-0 mağlup oldu.



Stat: Doğukent


Hakemler: Burak Olcar, Ahmet Deveci, Nezihi Aytar


T.Y. Elazığspor: Ahmet Doğan, Ömer Faruk Aydemir, Ömer Yıldız, Selim Enes Özeren (Muhammed dk. 35), Cengizhan Akgün, Hebat Alan (Hasan dk. 85 ?), Tufan Kelleci, Kadir Taşoğlu (Salih dk. 85 ?), Yiğitan Erdoğan, Muhammed Umut Akbulut (Onur dk. 78), Yusuf Ensar Poyrazlı (Eren dk. 85 ?)


Pazarspor: Çağrı Can Tanrıbilir, Mete Karahan (Ceyhun dk. 55), Hüseyin Eray Karataş (Muhammet dk. 55), Şahin Ali Terzi (Muhammet Ensar dk. 81 ?), Onur Civelek (İbrahim dk. 86 ?), Emre Akgün, Aykut Civelek, Ömercan Öndaş, Taha Gür, Kadir Kaan Yurdakul, Eren Karadağ


Goller: Eren (dk. 22 ve 73 pen.), Kadir Kaan (dk. 78) (Pazarspor)


Sarı Kartlar: Tufan (Elazığspor), Kadir Kaan, Şahinali, Onur, Çağrı Can, Eren (Pazarspor)

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