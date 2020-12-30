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2. Lig: Elazığspor: 0 - Pendikspor: 1

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında TY Elazığspor, evinde Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Doğukent


Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Tosun, Hakan Erkan


Elazığspor: Ahmet Doğan, Onur Alsu (Ömer Faruk dk. 27), Kadir Bekmezci, Fırat Ergün (Ahmet dk. 79), Ömer Yıldız, Cengizhan Akgün, Hebat Alan, Tufan Kelleci, Kadir Taşoğlu (Muhammed Umut dk. 65), Yiğitcan Erdoğan, Yusuf Ensar Poyrazlı (Selim Enes dk. 65)


Pendikspor: Mehmet Cinpir, Erdinç Çepoğlu, Süheyl Çetin, Özgür İleri (Özgür Çelik dk. 68), Salim İyik (Mehmet Sıddık), Enis Durak, Göksu Türkdoğan (Oktay dk. 90 ?), Kerem Kaya, Emirhan Çağlayan (Berat Ali dk. 46), Mahmut Caner Alioğlu, Gökhan Lale


Gol: Enis Durak (dk. 11) (Pendikspor)


Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Ömer Yıldız, Selim Enes (Elazığspor), Erdinç, Kerem, Oktay (Pendikspor)

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