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2. Lig: Elazığspor: 0 - Vanspor: 2

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında TY Elazığspor, evinde karşılaştığı Vanspor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Doğukent


Hakemler: Burak Taşkınsoy, Önder Çalış, Sefa Özcan


Elazığspor: Ali Karataş, Ömer Faruk Aydemir, Cihan Canpolat (Salih dk. 70), Kadir Bekmezci, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu (İzzet dk. 54), Yiğitcan Erdoğan (Muhammed dk. 70), Hasan Ekici, Görkem Yağcı, Muhammed Umut Akbulut (Ahmet Ertuğrul dk. 60), Eren Çinkılınç


Vanspor: Aydın Bağ, Şiyar Kepir, Abdulkadir Özdemir, Sedat Cengiz, Selim Kayacı (Sedat Komi dk. 65), Üzeyir Ergün, Burhan Arman (Utku dk. 87 ?), Oktay Aydin, Ali Say (Berkan İbrahim dk. 77), Emre Özkan, Barış Gök


Goller: Selim (dk. 45), Sedat Cengiz (dk. 59) (Vanspor)


Sarı kartlar: Kadir Bekmezci (Elazığspor), Barış, Ali (Vanspor)

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