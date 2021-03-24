2. Lig: Elazığspor: 0 - Vanspor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında TY Elazığspor, evinde karşılaştığı Vanspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Önder Çalış, Sefa Özcan
Elazığspor: Ali Karataş, Ömer Faruk Aydemir, Cihan Canpolat (Salih dk. 70), Kadir Bekmezci, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu (İzzet dk. 54), Yiğitcan Erdoğan (Muhammed dk. 70), Hasan Ekici, Görkem Yağcı, Muhammed Umut Akbulut (Ahmet Ertuğrul dk. 60), Eren Çinkılınç
Vanspor: Aydın Bağ, Şiyar Kepir, Abdulkadir Özdemir, Sedat Cengiz, Selim Kayacı (Sedat Komi dk. 65), Üzeyir Ergün, Burhan Arman (Utku dk. 87 ?), Oktay Aydin, Ali Say (Berkan İbrahim dk. 77), Emre Özkan, Barış Gök
Goller: Selim (dk. 45), Sedat Cengiz (dk. 59) (Vanspor)
Sarı kartlar: Kadir Bekmezci (Elazığspor), Barış, Ali (Vanspor)