2. Lig: Elazığspor: 1 - 1922 Konyaspor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında TY Elazığspor, 1922 Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Barkın Kara, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep
TY Elazığspor: Ali Karataş, Ömer Faruk Aydemir, Cihan Canpolat (Selim Enes dk. 74), Kadir Bekmezci, Muhammed İldiz (Görkem dk. 89 ?), Cengizhan Akgün, Hebat Alan, Kadir Taşoğlu (Muhammed Umut dk. 74), Yiğitcan Erdoğan, İzzet Topatar (Yusuf Ensar dk. 82 ?), Eren Çinkılınç
1922 Konyaspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Adem Eren Kabak (Ali dk. 32), Maksut Taşkıran (Oğuzhan dk. 79 ?), Serhat Kot (Şener dk. 79 ?), Selim Dilli, Yasin Abdioğlu, Tamer Aşık, Furkan Şimşek (Ekrem dk. 51), Celal Hanalp, Can Demir Aktav
Goller: İzzet (dk. 53) (TY Elazığspor), Celal (dk. 68) (1922 Konyaspor)
Sarı Kartlar: Salih (TY Elazığspor), Adem Eren, Celal, Selim, Ekrem (1922 Konyaspor)