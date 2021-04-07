2. Lig: Elazığspor: 1 - Sakaryaspor: 6

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Elazığspor, sahasında Sakaryaspor'a 6-1 mağlup oldu.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Erdem Temel, Uğur Erdoğan, Muratcan Ilgaz
Elazığspor: Ali Karataş, Ömer Faruk Aydemir, Cihan Canpolat (Ahmet Ertuğrul dk. 59), Kadir Bekmezci, Cihan Aslan (Selim Enes dk. 46), Muhammed İldiz, Muhammed Düzgüner, İzzet Topatar, Hasan Ekici (Fırat dk. 46), Eren Çinkılınç, Yusuf Ensar Poyrazlı (Fırat Sefa dk. 59)
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Nuri Fatih Aydin (Caner dk. 55), Muhammet Reis (Oğuzhan dk. 82), Hasan Bilal (Çağrı dk. 55), Ali Özgün (Özkan dk. 82), Mehmet Boztepe (Berk İsmail dk. 65), Azad Filiz, Burak Öksüz, Alpay Koçaklı, Ümit Yasin Arslan
Goller: Fırat Sefa (dk. 62) (Elazığspor), Hasan (dk. 28 ve 40), Ali Özgün (dk. 51 ve 78), Caner (dk. 71), Muhammet Reis (dk. 79) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Muhammed İldiz (Elazığspor) Caner, Ümit Yasin (Sakaryaspor)