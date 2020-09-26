2. Lig: Elazığspor: 1 - Serik Belediyespor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Elazığspor, Serik Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Adem Cinek, Metin Yalçın, Zafer Gayretli
Elazığspor: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Ömer Faruk Aydemir, Murat Ceylan (Eren dk. 66), Kadir Bekmezci, Selim Enes Özeren (Fırat Sefa dk. 46), Cengizhan Akgün (Fırat dk. 66), Hebat Alan, Tufan Kelleci (Cihan Aslan dk. 85 ?), Kadir Taşoğlu
Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Atakan Cangöz (Batuhan dk. 89 ?), Murat Gürbüzerol (Mahsun dk. 71), Sinan Kalaycı (Erkan dk. 89 ?), Bahadır Çiloğlu, Gökay Eser (Sinan dk. 60), Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamet Burak, Cenk Kaplan, Sefa Narin, Emre Bekir (Yusuf dk. 71)
Goller: Kadir Bekmezci (dk. 80 pen.) (Elazığspor), Bahadır (dk. 24) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Kadir Bekmezci, Tufan, Fırat Sefa (Elazığspor), Emre, Yusuf Onur, Atakan, Bahadır (Serik Belediyespor)