2. Lig: Elazığspor: 2 - Eyüpspor: 3

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Elazığspor, Eyüpspor'a sahasında 3-2 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Mert Türk, Gökhan Coşar
Elazığspor: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Ömer Faruk Aydemir, Murat Ceylan (Cihan Canpolat dk. 63), Kadir Bekmezci (Cihan Aslan dk. 90 ?), Ömer Yıldız, Selim Enes Özeren, Cengizhan Akgün (Eren dk. 63), Tufan Kelleci, Kadir Taşoğlu, İzzet Topatar (Salih dk. 84 ?)
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yasin Yener (Taşkın dk. 46), Mikail Okyar (Murat dk. 83 ?), Sadık Baş (Muhammet dk. 90 ?), Muhammed Akarslan, Okan Baydemir (Onur dk. 46), Taha Can Velioğlu, Artun Akçakın (Taha dk. 46), Kemal Tokak, Bülent Uzun, Uğur Akdemir
Goller: Ömer (dk. 4), İzzet (dk. 45+3) (Elazığspor), Taha (dk. 54), Mikail (dk. 62), Murat (dk. 85) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Cengizhan, Onur, Cihan Canpolat, Tufan, Ahmet Doğan (Elazığspor), Emrullah (Eyüpspor)