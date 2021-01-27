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2. Lig: Elazığspor: 3 - Bayburt Özel İdarespor: 2

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında TY Elazığspor, sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor'u 3-2 mağlup etti.



Stat: Doğukent


Hakemler: Yakup Özhan, Şenol Bektaş, Efe Kurtuluş


Elazığspor: Ali Karataş, Ömer Faruk Aydemir, Kadir Bekmezci, Muhammed Ildız (Selim Enes dk. 77), Cengizhan Akgün (Fırat dk. 90 ?), Hebat Alan, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Muhammed Umut Akbulut (Cihan Canpolat dk. 66), Eren Çinkılınç, Yusuf Ensar Poyrazlı (Görkem dk. 66)


Bayburt Özel İdarespor: Enes Fidayeo, Ömer İnan, Savaş Yorulmaz, İbrahim Alan, Uğur Mustafa Türk, Ali Fırat Okur, Feridun Kıroğlu (Şamil dk. 65), Onur Çakmakcı, Osman Emirkan Demir (İlker dk. 60), Ömer Esenkaya, Ramazan Işık


Goller: Muhammed Umut (dk. 9), Yiğitcan (dk. 49), Cengizhan (dk. 85) (Elazığspor), Uğur Mustafa (dk. 2), İbrahim Alan (dk. 28) (Bayburt Özel İdarespor)


Sarı kartlar: Muhammed Umut, Muhammed Ildız, Eren, Ömer Faruk, Cengizhan (Elazığspor), Ali Fırat (Bayburt Özel İdare)

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