2. Lig: Elazığspor: 3 - Kastamonuspor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Elazığspor, evinde GMG Kastamonuspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Batuhan Bayar, Mehmet Pekmezci, Emrah Uluçay
Elazığspor: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Ömer Faruk Aydemir, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Fırat Sefa Öncü (Eren dk. 24, Cihan Aslan dk. 61), Cengizhan Akgün (Selim Enes dk. 89 ?), Hebat Alan, Tufan Kelleci, Kadir Taşoğlu, Yusuf Ensar Poyrazlı (İzzet dk. 89 ?)
Kastamonuspor: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Recep Yılmaz, Oğuzhan Doğan, Metincan Cici, Birkan Öksüz (Eren dk. 68), Harun Aydın (Eren Moroğlu dk. 90 ?), Ömer Faruk Yücel, Mert Arabacı, Faruk Öcal, Alican Karadağ, Hakan Olkan (Kerem dk. 90 ?)
Goller: Ömer Faruk (dk. 56), Yusuf Ensar (dk. 65), Cengizhan (dk. 67) (Elazığspor), Metincan (dk. 3), Oğuzhan (dk. 81) (GMG Kastamonuspor)
Sarı Kartlar: Hebat, Ömer Faruk, Kadir Taşop (Elazığspor), Recep, Mert, Ömer Faruk (GMG Kastamonuspor)