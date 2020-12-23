2. Lig: Elazığspor: 3 - Kırşehir Belediyespor: 5

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında TY Elazığspor, sahasında Kırşehir Belediyespor'a 5-3 mağlup oldu.
Stat: Doğukent
Hakemler: Harun Toplar, Volkan Kaan Topal, Mehmet Şenkaya
Elazığspor: Ali Karataş, Tufan Kelleci, Ömer Faruk Aydemir, Yiğitcan Erdoğan, Hasan Ekici, Kadir Bekmezci (Fırat dk. 90 ?), Kadir Taşoğlu (Umut dk. 53), Murat Ceylan (Salih dk. 65), İzzet Topatar (Yusuf Ensar dk. 53), Cengizhan Akgün (Ahmet dk. 90 ?), Ömer Yıldız
Kırşehir Belediyespor: Ahmet Sabri Fener, Erbay Eker (Bilal dk. 46), Nuri Melih Mursal, Ahmet Karadayı (İsmail dk. 72), Üstün Bilgi, Hakan Yavuz, Ali Kuçik (Sabri Hakan dk. 15), Mehmet Alaeddinoğlu (Gökay dk. 63), Oğuzhan Yazıcı, Onur Karakabak (Batuhan dk. 46), Volkan Altınsoy
Goller: Cengizhan (dk. 9), Ömer (dk. 30 pen. ve 86) (Elazığspor), Mehmet (dk. 11), Ahmet (dk. 19), Hakan (dk. 78 ve 90), Üstün (dk. 80) (Kırşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Hasan, Cengizhan, Ömer Faruk (Elazığspor), Nuri Melih, Erbay (Kırşehir Belediyespor)