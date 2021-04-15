2. Lig: Elazığspor: 4 - Bodrumspor: 3

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında TY Elazığspor, sahasında Bodrumspor'u 4-3 mağlup etti.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Aykut Sergin, Murat Erölmez, Sinan Ertinğü
Elazığspor: İbrahim Akdaş, Kadir Bekmezci, Fırat Sefa Öncü, Cengizhan Akgün, Hebat Alan, Kadir Taşoğlu (Muhammed dk. 90 ?), Yiğitcan Erdoğan, Muhammed Düzgüner, Hasan Ekici (Selim Enes dk. 90 ?), Görkem Yağcı (Cihan Aslan dk. 79 ?), Eren Çinkılınç
Bodrumspor: Yakup Mert Çakır, Emre Can Coşkun (Muhammet dk. 62), Süleyman Özdamar, Emirhan Subaş, Emre Kaplan, Halil İbrahim Sevinç, Burak Çolak, Celal Dumanlı, Süleyman Güneş (Adem Metin dk. 82 ?), Cenk Şen (Enes dk. 62), Murat Elkatmış (Ferit dk. 30 (Batuhan dk. 62)
Goller: Yiğitcan (dk. 14), Cengizhan (dk. 19 pen., 89), Kadir Bekmezci (dk. 22) (Elazığspor), Murat (dk. 26), Celal (dk. 48, 84) (Bodrumspor)
Sarı Kartlar: Eren, Cengizhan, Muhammed Düzgüner, Selim Enes (Elazığspor), Halil İbrahim, Burak (Bodrumspor)
Kırmızı Kart: Görkem (dk. 88) (Elazığspor)