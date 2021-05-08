2. Lig: Elazığspor: 5 - Sivas Belediyespor: 7

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'un 38. haftasında Elazığspor, evinde karşılaştığı Sivas Belediyespor'a 7-5 yenilerek küme düştü.
Stat: Doğukent
Hakemler: Sercan Yılmaz, Efe Kurtuluş, Şafak Nalbantoğlu
Elazığspor: İbrahim Akdaş, Ömer Faruk Aydemir, Cihan Canpolat (Salih dk. 65), Fırat Sefa (Cengizhan dk. 46), Hebat Alan, Kadir Taşoğlu, Muhammed Düzgüner, İzzet Topatar (Ahmet Ormanoğlu dk. 65), Ahmet Ertuğrul Öztürk (Hasan dk. 18), Eren Çinkılınç, Yusuf Ensar Poyrazlı (Görkem dk. 46)
Sivas Belediyespor: Abdulkadir Koç, Uğur Bulut (Cengizhan dk. 25), Muhsin Polat, Mustafa Aydın, Ozan Kılıçoğlu (İlhami dk. 25), Burak Aydın, Hüseyin Tokmak (Samet dk. 78), Mehmet Fatih Ayık (Mücahit dk. 65) Hurşit Taşcı, Şevki Çınar, Fatih Çolak
Goller: İzzet (dk. 32, dk. 36), Kadir Taşoğlu (dk. 38 pen.), Ahmet (dk. 72), Cengizhan (dk. 85) (Elazığspor), Muhsin (dk. 9), Şevki (dk. 14), Burak Aydın (dk. 16, dk. 45, dk. 79), Hurşit (dk. 48), İlhami (dk. 50) (Sivas Belediyespor)
Kırmızı Kart: Hebat (dk. 5) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: İbrahim, Ömer Faruk (Elazığspor), Muhsin (Sivas Belediyespor)