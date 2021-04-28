2. Lig: Elazığspor: 7 - Mamak FK: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında TY Elazığspor, sahasında Mamak FK'yı 7-1 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Yiğit Çam, İsmail Ertunç
Elazığspor: İbrahim Akdaş, Cihan Canpolat, Kadir Bekmezci (Ahmet Ertuğrul dk. 46), Fırat Sefa Öncü, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu (Salih dk. 46), Gökhan Ekmen, Muhammed Düzgüner, Hasan Ekici, Görkem Yağcı, (Yusuf Ensar dk. 46) Eren Çinkılınç (Murathan dk. 46)
Mamak FK: Evra Saner Gülal, Mahsun Kaymaz (Bünyamin dk. 46), Hüseyin İriç (Muhammet Burak dk. 46), Muhammed Enes Aksoy, Fırat Can Akbulut, Yunus Emre Karaman, Recep Kalkan, Mehmet Halil Daniş, Barış Uzun, Ataberk Yıldız, Şahin Çark
Goller: Cengizhan (dk. 25 pen., dk. 43 pen., dk. 59, dk. 61), Fırat Sefa (dk. 30), Görkem (dk. 37), Ahmet Ertuğrul (dk. 62), Mehmet Halil (dk. 86) (Mamak FK)